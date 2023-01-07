مراسل قناة القاهرة الإخبارية: مظاهرات السترات الصفراء تعود لشوارع باريس

بعد غياب كبير عادت من جديد حركة «السترات الصفراء» للتظاهر في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وبحسب خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن السلطات الفرنسية تخشى عودة تلك الحركة التي تشارك فيها بعض النقابات العمالية، وذلك خلال رسالة له على الهواء عرضت على شاشة «القاهرة الإخبارية».

مظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة

وأضاف «شقير»، أن تظاهرة «السترات الصفراء» جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ كان بين كل متظاهر وآخر رجل شرطة، لافتا إلى التظاهرات انطلقت في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تصل إلى وزارة الاقتصاد وقصر بيرسي، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هؤلاء المتظاهرين طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل أزمات خاصة بالتضخم وغلاء الأسعار، وملف التقاعد الذي ترفضه هذه النقابات العمالية، مؤكدًا أن آخر استطلاع للرأي أثبت أن فردًا من بين كل فرنسيين اثنين يرفض هذه الإجراءات التي تحاول الحكومة الفرنسية فرضها الأيام القليلة الماضية، وعرضها على البرلمان الفرنسي ثم مجلس الشيوخ لإقرارها.

حركة السترات الصفراء

في 17 نوفمبر 2018، خرجت أول مظاهرة دعت لها الحركة للتنديد بارتفاع أسعار الوقود والضرائب، واستطاعت أن تحشد 282 ألف متظاهر، واستمرت مظاهرات الحركة بصورة أسبوعية بالعاصمة باريس ومدن فرنسية، وانضمت العديد من النقابات العمالية الفرنسية تأييدًا لمظاهرات الحركة، واختارت «السترة الصفراء» رمزًا لها نسبة إلى لباس سائقي السيارات.