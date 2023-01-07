انهيار منزل في منشأة القناطر بالجيزة.. وإصابة شخص

أصيب سائق بجرح سطحي في فروة الرأس إثر انهيار منزله، وجرى نقله إلى مستشفى مبارك المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل في قرية وردان دائرة المركز.

المنزل مبني بالطوب اللبن

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتوجه العقيد تامر صالح مفتش المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل على مساحة 40 مترا تقريبا ومكون من طابقين بالطوب اللبن وله سقف خشبي، والمنزل ملك عبدالله قنديل 47 سنة مصاب بجرح سطحي في فروة الرأس والحالة العامة مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.