محافظ كفر الشيخ يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد، للتعامل الفوري مع أي حالات سقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من آثار الأمطار والتعامل الفوري مع الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

غرف عمليات رئيسية وفرعية

ووجّه «نور الدين»، رؤساء المراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والأحياء، المتأثرة بهطول الأمطار.

وقال «نور الدين»، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاحتمالية سقوط أمطار وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، اليوم الأحد، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأوضح «نور الدين»، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات، إلى جانب وضع خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى، بتحديد أماكن تجمع المياه، والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولاً بأول.

توقعات الأرصاد الجوية

جاء ذلك بناءً على ما توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة أو رعدية على السواحل الشمالية والغربية من البلاد والشرقية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه تسود أجواء غائمة كلياً على معظم أنحاء البلاد، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية يُصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً على «الإسكندرية، ومطروح، وسيدي براني، والسلوم» وما بينهما من مدن، وتتقدم تدريجياً مع الوقت لتصل إلى الدلتا يُصاحبها سقوط الأمطار ثم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة وعلى مناطق متفرقة.

فرص سقوط أمطار

كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يُصاحب التيار النفاث آخر اليوم، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى «الأقصر وأسوان» وحتى المدن المطلة على جنوب البحر الأحمر.