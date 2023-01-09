أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان.. تبدأ من 7 جنيهات

تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء ما يحتاجونه من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، بتخفيضات تتراوح بين 25 حتى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وجاء قرار تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع أنحاء الجمهورية، بتوجيهات من القيادة السياسية، وبتنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتخفيف العب عن الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية كافة.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

- كيلو أرز بلدي 14 جنيها.

- كيلو أرز بسمتي 38 جنيها.

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيها.

- سعر زيت 700 مللي 35 جنيها.

- كيلو المكرونة 16 جنيها.

- الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهات.

- زيت خليط لتر 50 جنيها.

- كيلو سكر 17.5 جنيه.

- كيلو فول بلدي 30 جنيها.

- كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

-كيلو عدس جبة 36 جنيها.

- كيلو دقيق فاخر 18 جنيها.

- عبوة تونة مفتتة وزن 140 جم 16 جنيها.

- سعر شاي عروسة وزن 250 جم 32 جنيها.

أسعار اللحوم في معارض اهلا رمضان

- كيلو اللحمة البلدي 140 جنيها.

- كيلو لحم مفروم برازيلي 115 جنيها.

- كيلو لحم مجمد قطع برازيلي 135 جنيها.

- كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- كيلو لحم طازج 135 جنيها.

- دواجن مجمدة وزن كيلو و200 جرام 90 جنيها.

يذكر أنّ الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح معرض أهلا رمضان الأسبوع الماضي، حيث أعلن توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين، وتوفير جميع احتياجات شهر رمضان بأسعار أقل 30% من مثيلاتها في السلاسل التجارية المختلفة.