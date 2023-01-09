عاجل.. الرئيس السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

دعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر

وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق نشاطه في شهر مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.