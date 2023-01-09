سقوط أمطار على سواحل كفر الشيخ والعظمى تسجل 18 مئوية

شهدت المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت أمطار متوسطة إلى خفيفة منذ الصباح الباكر على مناطق متفرقة، وساد طقس مائلا للبرودة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وغطت الغيوم سماء المحافظة.

تكثيف جهود رفع تراكمات مياه الأمطار

وكثفت الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار، خاصة أمام المدارس والمعاهد الأزهرية لتسيير حركة الطلاب، وأمام المجمعات الحكومية لسهولة تحرك الموظفين والمواطنين.

طقس كفر الشيخ اليوم

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن محافظة كفر الشيخ تشهد طقساً بارداً في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، باردا في الليل، وذلك على كل الأنحاء، إضافة إلى انتشار شبورة مائية على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، بنسبة حدوث 30 إلى 40%.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

كما يتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الاثنين العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 11.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد، للتعامل الفوري مع أي حالات سقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من آثار الأمطار والتعامل الفوري مع الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة.