موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها في 3 محافظات اليوم للصيانة

فصلت شركة كهرباء شمال الدلتا التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات، هي الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط لإجراء صيانة دورية.

وحددت الشركة موعد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، وأهابت الشركة بالمواطنين أصحاب المحال الخدمية والمخابز توفير مغذ بديل.

أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم

وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائي بمحافظة الدقهلية في مدن بلقاس وشربين والمطرية ومنية النصر والمنصورة وكوم النور وتمي الأمديد، وذلك بقرى العبور وقائم العبد وكمالي ومنشأة شومان ومنشأة عبد القادر وأبوسيد وقراش وإصلاح والغيط الكبير وأبو هلالي وشومان والبلاقسة وأبو رفاعي وفايد.

وتضمنت المناطق المتأثرة أيضًا العمدة وطلبة واللوزي وعبد الفتاح والسعدية والصبرية والبراغيث وبنيامين وبوشة والتميم، وعبد العال السيد والبداية والطويل والخلايلة، وشطا والشرقاوي وأبو ذكرى والنزل ومحل الدمنة وكفر عبد المؤمن وسمبو وكفر الهجرسى والربع ونشأ.

فصل التيار الكهربائى شمال الدلتا

وفي دمياط، سيتم فصل التيار الكهربائى عن مدن كفر سعد وفارسكور والشعراء، وذلك بقرى بديل والغنيمية وحجاجة وعزبة الجامع واللاوندى وراشد وأبو سعادة الكبرى وأبو سعادة الصغرى.

وأعلنت الشركة فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ بجنوب مدن دسوق والرياض وبلطيم ومطوبس بقرى قوزمان ومحلة دياى والأحمال والشهايبة وتوابعها وابو خشبة وعرب الجزيرة وخان الجنى .