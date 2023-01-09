«You» محرك بحث جديد ينافس «جوجل».. يستخدم الذكاء الصناعي وسهل التحكم

قبل 42 عامًا، سيطرت شركة جوجل على سوق محركات البحث، وأصبحت أمرا جوهريا في حياتنا، مع تنامي دور التكنولوجيا وزيادة انتشارها، فما من لحظات تمضي دون أن نطرح على محركها العديد من الأسئلة، فكل الطرق عبر الإنترنت تبدأ من «جوجل»، الذي يرافقك أينما ذهبت، عبر الشبكة العنكبوتية.

أوضحت البوابة العربية للتقنية، أن شركة جوجل استولت 92% من الحصة السوقية لمحركات البحث، وترغب بعض الشركات والأشخاص في تغيير هذا الوضع، ووقف توغل جوجل في حياتنا، وصمم ريتشارد سوتشر، كبير العلماء سابقًا في Salesforce، محرك بحث جديد «You»، يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، لينافس محرك جوجل، ويعالج اللغة الطبيعية، لمساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات المعقدة، مثل: العمليات المعقدة لشراء المنتجات.

محرك البحث You يحمي الخصوصية

يتميز محرك «You» بحماية الخصوصية، بالتركيز على كيفية عرض نتائج البحث، فبدلا من قائمة نتائج البحث النصية المتسلسلة كما في جوجل، يقدم المحرك الجديد النتائج في شبكة من المربعات، التي تفصل المعلومات، بناءً على طبيعة نتائج البحث، مثل: الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات، من تطبيق والمنشورات في لينكد إن وReddit وQoura، وغيرها من التطبيقات.

يعتمد You على محرك بحث «بينج» التابع لشركة مايكروسوفت في العديد من نتائجه، ويبحث نتائج الويب والتطبيقات، لعرض أكثر النتائج صلة، وتصنف هذه النتائج كما يلي: روابط لموقع الويب تظهر في ترتيب عمودي، نتائج من التطبيقات، وتظهر في شكل مربعات في ترتيب أفقي، وبذلك يتيح للمستخدمين التفاعل مع المحتوى، عن طريق التمرير سريعًا لأعلى وأسفل واليمن واليسار، بناءاً على التفضيلات.

مميزات محرك البحث الجديد You

يضم المحرك أكثر من 250 تطبيقا، وفتح منصته لمطوري الطرف الثالث، لإنشاء تطبيقات البحث الخاصة بهم، ويقول «سوتشر» إن الهدف، إنشاء منافس لجوجل أكثر خصوصية وانفتاحًا مع مطوري التطبيقات، وأكثر قابلية للتخصيص للمستخدمين.

وقدم المحرك الجديد عناصر تحكم للمستخدم، تمكنهم من إبداء الإعجاب أو عدمه بالتطبيقات، لمساعدة الخوارزميات في تصنيف عمليات البحث المستقبلية، كما يحتوي على متجر تطبيقات، يظهر في أسفل كل صفحة نتائج، لتحديد التطبيقات التي تظهر لك في نتائج البحث، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تبحث عن لعبة، فقد ترغب في البحث بسرعة في تطبيق أو يوتيوب أو Twitch، وإذا كنت تبحث عن الأخبار، فيمكنك إضافة مصادر محددة، مثل وكالة أنباء أو صحيفة.