عاجل.. مباحثات «مصرية - صومالية» موسعة لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين الشقيقين، لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون بين الجانبين.

دعم مصري للصومال في كافة المجالات

كان الدكتور مصطفى مدبولي، شارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونقل رسالة من الرئيس السيسي، إلى المسؤولين الصوماليين، بحرص القاهرة على دعم «مقديشيو» في المجالات كافة.

وزراء مصر والصومال في جلسة مباحثات موسعة

وبدأت قبل قليل، جلسة مباحثات موسعة لتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور عدد من وزراء البلدين الشقيقين.