نقابة القراء تعلن وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

أعلن نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ محمد صالح حشاد، تقديم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، خالص العزاء لأسرة القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وهم الشيخ طارق عبدالباسط عبد الصمد، والشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد في وفاة أخيهم، الأستاذ خالد عبدالباسط عبدالصمد.

ودعت النقابة، المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد نقيب القراء أنّ العزاء، سيكون غدا الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.