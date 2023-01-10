مميزات يحصل عليها ذوو الهمم في قانون الإعاقة.. فرص عمل ورعاية صحية

تضمن قانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، موادا تحفظ حقوق الأشخاص من ذوي الهمم، وتهدف إلى حمايتهم وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم في المجتمع، وتشمل مميزات في العمل والرعاية والحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات يضمنها قانون الإعاقة الجديد

وبحسب المادة رقم 20 من قانون الإعاقة، فإن الدولة تلتزم بضمان حق الأشخاص من ذوي الإعاقة؛ ومنها الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وتلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري.

كما ينص القانون على التزام الدولة بتوفير الحماية في ظروف عمل عادلة بالمساواة، والسعي لفتح أسواق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب القانون، يُمنح الشخص من ذي الإعاقة، أو من يوظف أو يرعى شخصا صاحب إعاقة، المزايا الآتية:

1 – زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا صاحب إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

2 – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون، الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند 1 من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

من هم ذوي الإعاقة؟

ويعرف القانون رقم 10 لسنة 2018، الشخص «ذي الإعاقة» في مادته الثانية، بأنه: «كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، ما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين».