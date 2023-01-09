بني سويف.. إعادة إعمار 150 منزلا في القرى وتأهيل المنازل المتهالكة

حالة من السعادة بين قرى الميمون وصفط الشرقية وإدريحة وكوم إدريحة والديابية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وذلك بعد إعادة إعمار 150 منزلاً، ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الموقَّع بين جمعية الأورمان وشركة المراسم الدولية، الذى نفذته الجمعية ضمن خطتها لتطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها، فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة».

وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل من حيث تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنازل من الداخل والخارج وعمل الدهانات وتركيب السيراميك، حيث بلغ إجمالى المنازل المطورة، التى تسليمها 150 منزلاً بواقع 70 منزلاً بقرية الميمون، و30 منزلاً بقرية صفط الشرقية، و50 منزلاً فى قرى «كوم إدريجة وإدريجة والديابية».

وقال محمود سليمان، أحد المستفيدين من إعادة تطوير منزله بمركز الواسطى: «الحمد لله، والله كنا قاعدين فى بيت قرب يتهد علينا، لكن أعادوا تأهيله وتم بناؤه وتشطيبه وتسلمناه على المفتاح، كتَّر خيرهم».

وأضاف أحمد حسانين، أحد الأهالى: «شكراً للدولة المصرية وجمعية الأورمان والمراسم، الناس دى صرفت وساعدتنا، لم نكن نصدق ما حدث لنا، فجأة من بيت كان عبارة عن عشة لحاجة مفتخرة، إحنا أسرة مكونة من 6 أفراد».

من جانبه، قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن سعادة ورضا المواطن هما الهدف الرئيسى لجهود الحكومة، لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهى النهج الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، سعى الجمعية لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء فى هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً فى أفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن فرق عمل «الأورمان» المنتشرة فى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية وتأثيرها على واقع معيشة الأسر فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

من جانبه، أوضح محمد الزلقى، المستشار القانونى لشركة المراسم الدولية، أن تعاون الشركة مع الأورمان أسفر عن إعادة إعمار 150 منزلاً مؤخراً، وقد سبق أن تمت إعادة إعمار 135 منزلاً العام الماضى، وذلك فى إطار التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية وحرصاً منها على الاضطلاع بدورها الدائم لخدمة المجتمع.