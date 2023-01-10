طقس كفر الشيخ اليوم.. أجواء باردة وشبورة على الطرق

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجواءً باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالقرب من المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.