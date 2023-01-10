التصريح بدفن طفل لقى مصرعه في حريق منزل بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بدفن طفل بعد مصرعه إثر اندلاع حريق في شقته، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بشقة ووجود حالة وفيات دائرة للمركز.

بالانتقال إلى محل الواقعة وبالفحص، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك «الطيب ا م م» 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية الشقق السكنية المجاورة.

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل «مصطفى ا ا م» يبلغ من العمر عامان، ويقيم بذات الناحية إثر إصابته بحروق نارية متفرقة في الجسم.

سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد أن سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي، بإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق