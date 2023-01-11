إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، قد أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الأربعاء 11 يناير للاستماع إلى الشهود.

أحكام غيابية بالسجن

وأصدرت محكمة الجنايات قرارًا في وقت سابق، على المتهمين الـ4 أحكامًا غيابية بالسجن في أحداث عنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، مع عدد 269 متهما أحالتهم إلى محكمة الجنايات، وكان من بينهم 24 حدثا إلى محكمة الطفل.

الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام.