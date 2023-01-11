8 أسباب وراء تحرير سعر صرف الدولار والجنيه اليوم.. السوق السوداء أبرزها

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنوك اليوم الأربعاء، إلى مستوى 30 جنيه، بشكل مؤقت، وذلك من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي أثار تساؤل المواطنين حول أسباب ونتائج هذا الارتفاع.

8 أسباب ودوافع رئيسية

يمكن تلخيص أسباب ودوافع خفض الجنيه أمام الدولار في 8 أسباب، السبب الأول هو مواجهة السوق السوداء للدولار من خلال التعويم الكامل للجنيه بحيث يتم توحيد سعر الصرف الرسمي مع الآخر الموازي، بما يوقف المضاربات.

ثاني أهم دوافع قرار تحريك سعر الصرف تمثل في رغبة البنك المركزي المصري في الحفاظ على مدخرات المواطنين، وسط مساعي البعض لاقتناء العملة الأمريكية بهدف الاستثمار في ظل ارتفاعها بالسوق الموازية إلى مستوى 36 جنيه.

حقق التحرك الفاجيء اليوم في سعر الصرف، الاستقرار في السوق، بعد أيام من التقلبات وعدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، يؤدي إلى عدم استقرار أسعار السلع.

خفض التضخم المرتفع

بتحرير سعر الصرف، يمكن خفض التضخم الذي سجل بحسب بيانات البنك المركزي المصري في ديسمبر 24.4% نتيجة لاستيراد سلع مرتفعة السعر، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، حيث أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة الأمر الذي اضطر البنك المركزي المصري في الأسابيع الأخيرة لتلبية الطلب على العملة مما أدى لانخفاض هذا الاحتياطي، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة بدعم من إيرادات قناة السويس والصادرات المصرية.

استهدفت إجراءات البنك المركزي المصري اليوم وتحريره سعر الصرف، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية.

زيادة الصادرات وخفض الواردات

واستهدف تحرير سعر الصرف اليوم، زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية.

أما ثامن المكاسب التي تتحقق عبر تحرير سعر الصرف، فهي خفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.