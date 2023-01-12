ضبط مسئول شركة بالإسكندرية لمزاولته نشاط سياحي دون ترخيص
كتب:
محمد بركات
11:43 ص | الخميس 12 يناير 2023
صورة أرشيفية
تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط مدير شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية لقيامه بمزاولة النشاط السياحي دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك وبينها 6 جوازات سفر وعدد 2 دفتر إيصالات باسم الشركة وشهادة تطعيم للحج والعمرة وأكلاشيه وعدد 3 صور ضوئية لجوازات سفر وبرنامج رحلات داخلية ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.