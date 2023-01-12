عاجل.. مدبولي: تسريع جهود التعاون لإعادة إعمار العراق

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، والتأكيد على مساندة مصر لجهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق.

وأكد مدبولي، أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وإعادة الإعمار في ربوع العراق.

من جانبه، تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات.

وأكد أنّه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بالعراق.