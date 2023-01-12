وكالة ناس تعلن اكتشاف كوكب جديد يمكن للبشر العيش عليه (فيديو)

كشفت وكالة ناسا للفضاء عن اكتشافها كوكبا جديدا قد يصلح لعيش البشر عليه إذا ضاقت عليهم الأرض، وأطلقت ناسا على هذا الكوكب اسم TOI 700e، ويشكل تقريبا 95% من حجم الأرض.

حجم الكوكب الجديد

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الكوكب يُحتمل أن يكون طبيعته صخرية، ويقع هذا الكوكب على بعد نحو 100 سنة ضوئية، ويدور هذا الكوكب حول نجمه وهذا يزيد من احتمالات وجود المياه عليه وترشيحه لأن يصبح مكانا صالحا للعيش بالنسبة للبشر، ويعد هذا الكوكب أصغر بنسبة 10% عن كوكب TOI 700d الذي اكتشفته ناسا في عام 2020.

نتيجة مسح الكواكب الخارجية

وذكرت ناسا إلى أن الكوكبيين المكتشفين في عامي 2020 و2023 هما الصالحان فقط للعيش بالنسبة للبشر، خاصة أن القمر الصناعي المسؤول عن مسح الكواكب الخارجية اكتشف عدة كواكب من قبل ولكن أُعلن أنها غير صالحة للعيش ولكن هذه الكواكب ليست كبيرة مثل كوكب الأرض، مشيرة إلى أن هذه الكواكب ليست الأخيرة التي يمكن العيش عليها لأن الاكتشافات ما زالت مستمرة حتى تجد كواكب أخرى صالحة للعيش.