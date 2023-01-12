«صنايعية مصر» يستعرض بداية عائلة «شرش» مع صناعة ورنيش الأحذية

سلطت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، الضوء على إدخال صناعة ورنيش الأحذية في مصر، بواسطة شركة «الكورة».

وقال «عمر» إن الدولة أصدرت كتابا في العيد الثالث لثورة 23 يوليو، كان بمثابة لوحة شرف للصناعة الوطنية، وتحدث عن تجربة عائلة «شرش» في صناعة ورنيش الأحذية.

وأضاف: «وكان المفروض أن يحبو المنتج الجديد ليثبت كفاءته أمام المنتج الأجنبي، وما هي إلا أعوام قليلة حتى أصبح ورنيش شركة الكورة أشهر من نار على علم ونافس كبرى العلامات الأجنبية التي أخذت تنسحب من السوق تدريجيا».

خطة محمد غانم لنشر الحذاء الرياضي في مصر

وخلال الحلقة تحدث عمر طاهر كذلك عن خطة رجل الصناعة محمد غانم لنشر منتج الحذاء الرياضي الذي أدخله مصر، والتي كانت قائمة على خلق فجوة زمنية بين الإعلان عن المنتج وظهوره للناس، ما جعل الجميع يسألون بتعجب عن المنتج الذي رفع أسهمه قبل أن يستقر في المحال التجارية ويتوفر بشكل كافٍ، ومن هنا كانت البداية المبشرة، حيث وجد الحذاء الجديد مكانا بين المراهقين والشباب وبدأ يتحرك ويجد مكان في ميزانية كل أسرة.

وهنا انتقل محمد غانم إلى مشروع جديد ألا وهو صناعة الأقلام الجافة وبدأ بقلم «بن» وجعله رقم واحد في السوق المصري منافسا للقلم الفرنسي الشهير.