مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم.. أذان الفجر 5:19 صباحا

أصدرت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم السبت 14 يناير، مواقيت الصلاة في مختلف المدن والمحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 14 يناير، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:03صباحًا

موعد أذان العصر: 2:56 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:15 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:37 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا

أذان الظهر: 11:58 صباحًا

أذان العصر: 2:58 مساءً

أذان المغرب: 5:18مساءً

أذان العشاء: 6:37 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:57 صباحًا

أذان العصر: 3:01 مساءً

أذان المغرب: 5:21 مساءً

أذان العشاء: 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا

أذان الظهر: 11:59 صباحًا

أذان العصر: 3:00مساءً

أذان المغرب: 5:20 مساءً

أذان العشاء: 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:27 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:09 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:19مساءً

موعد أذان العشاء: 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:05 مساء

موعد أذان العصر: 2:56 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:15مساءً

موعد أذان العشاء: 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 2:59 مساءً

أذان المغرب: 5:19مساءً

أذان العشاء: 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 2:52 مساءً

أذان المغرب: 5:11مساءً

أذان العشاء: 6:34 مساءً.