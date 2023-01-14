أسامة الغزالي حرب يكتب: «نهاية الأسبوع»

الفقي: تحت عنوان ديمقراطية التعليم ومستقبل مصر (الأهرام 10 يناير) كتب د. مصطفى الفقي في سطور قليلة ما أعتقد أنه وثيقة خطيرة، مهمة وعميقة للغاية، تتعلق بأهم وأثمن ما تمتلكه مصر، وهو ثروتها البشرية! إن د. الفقي يقول إن تعددية أنظمة التعليم في مصر خلقت وضعًا مقلقًا للغاية، بين تعليم مدني وديني، وتعليم عام وخاص، وتعليم مصري وأجنبي.. في وضع يضع المجتمع المصري على حافة الخطر.

ويقول إنَّ التعددية التعليمية أصبحت نقمة على مصر والمصريين نتيجة ارتباطها بالتوزيع الطبقي. إنني أضم صوتي بكل قوة للدكتور الفقي، وأدعو أن تلقى الاستجابة اللائقة بخطورتها و جديتها.

الوطن: العدد الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي أصدرته جريدة الوطن (7 يناير) تحت مانشيت المسيح.. رسالة الحب الخالدة يستحق تحية وتقديرًا خاصًا، إنه بدون مبالغة وثيقة متميزة تعكس على نحو رائع هوية مصر المتفردة، ونسيجها القومي المتماسك.

كتب البابا تواضروس الثاني تحت عنوان «كن ولودًا ومثمرًا» مقالًا جميلًا يقول فيه إن حدث الميلاد كان حدثًا مثمرًا.. فهل أنت عزيزي القارئ ولود في حياتك، مثمر في أيام عمرك..؟ إلى جانب عدد كبير من المقالات والتحقيقات التي شارك فيها قساوسة كبار مع مشايخ مسلمين أجلاء: شوقيعلام، وأندريه زكي، وعلى جمعة، والأنبا إبراهيم إسحق، وأسامة الأزهري، والأنبا أرميا، والحبيب الجفري، وإبراهيم فلتس.

وعناوين موضوعات مثل مبارك شعبي مصر، والمسيح في فولكلور المصريين. إلخ أوصيك عزيزس القارئ أن تحتفظ بهذا العدد!

درية: شيء جميل ورائع أن قررت إدارة مهرجان أسوان الدولى أن تكرم الإعلامية الكبيرة ووزيرة الإعلام السابقة د. درية شرف الدين. درية زميلة وصديقة عزيزة ضمن دفعة 1969 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اختارت بعد تخرجها الدراسة الأكاديمية للعلاقة بين السينما والسياسة، ثم لعبت من خلال برنامجها الشهير «نادي السينما» دورًا رائعًا في ترقية الثقافة السينمائية للمشاهد المصري والعربي. مبروك لدرية، وتحية لمهرجان أسوان على ذلك الاختيار الموفق.

مقال الدكتور أسامة الغزالي حرب المنشور في جريدة «الأهرام».