عميد طب كلية طنطا يطمئن على حالة طالبين أصيبا في حادث سير

توجه الدكتور أحمد محمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، فور علمه بوقوع حادث سير لأبنائه الطالبين إبراهيم جمعة الحاجري وإبراهيم حسن شلتوت، المقيديين بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعـة طنطـا المصابين، خلال طريقهما للحضور للكلية صباح اليوم، والوقوف ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم.

حالة الطلاب مستقرة

أكد عميد كلية الطب أن حالة الطالبين مستقرة، ويعانين من كسر في القدم، وطمأن أهلهما، موجها بتوفير كل أنواع الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية لهم.

أشار إلى أنه جرى نقل الطالبين إلى المستشفى التعليمي العالمي لإجراء العمليات الجراحية واستكمال العلاج، بها تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم جراحة العظام والهيئة المعاونة بالقسم متمنيا لهما الشفاء العاجل.

جاء ذالك بحضور الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد السقا مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، والدكتور محمد سمير مدير مستشفى التعليمي العالمي والدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمي لبرنامج الجدارات بالكلية.