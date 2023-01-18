عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة.. تصل إلى الحبس وغرامة 300 ألف جنيه

انتشرت خلال الفترة الأخيرة جرائم التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، والتي كان أبرزها نشر صور وفيديوهات شخصية لأشخاص دون رغبتهم في ذلك بهدف التشهير بسمعتهم، الأمر الذي تسبب في كثير من المشكلات المجتمعية بين المواطنين، وبدأ البعض يتسأل عن عقوبة التعدي على المبادئ القيم المجتمعية.

عقوبة التعدي على القيم المجتمعية

من جانبه، قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الفصل الثالث منه تضمن عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

وأضاف «الشطوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 25 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة استعمال برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير

وأشار المحامي في حديثه عن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، إلى أن المادة 26 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.