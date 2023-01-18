عاجل.. وفاة أحد مشجعي نادي دكرنس بعد التعادل أمام بلدية المحلة

شهدت مباراة نادي بلدية المحلة ودكرنس، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي بلدية المحلة، في بطولة الدوري الممتاز «ب» وفاة أحد مشجعي نادي دكرنس، بشكل مفاجئ، حزنًا على تعادل فريقه في الدقائق الأخيرة.

أزمة قلبية مفاجئة

وفوجئ الجماهير في اللحظات الأخيرة، بتعرض مشجع يدعى «سمير فاروق» إلى أزمة قلبية مفاجئة، بعد تمكن لاعبي بلدية المحلة، من إحراز هدف التعادل، في الدقائق الأخيرة من أجواء المباراة.

فشل محاولات إنقاذه

وحاول أعضاء الفريق الطبي، للفريقين التدخل وعمل الإسعافات الأولية للمشجع الذي فقد الوعي، بين المدرجات، في محاولة لإنقاذ حياته، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة؛ حزنًا على التعادل وفقدان فريقه دكرنس نقطتين، في مشواره ضمن بطولة الدوري الممتاز «ب».

وقال مصطفى الشامي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى سمير فاروق، وهو أحد مشجعي ولاعب نادي دكرنس السابق، وشقيق أشرف فاروق، مسئول المهمات بنادي دكرنس، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة، بعد تعادل فريق نادي بلدية المحلة مع نادي دكرنس بهدف لكل منهما، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى أحد المستشفيات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.