البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في بيت الكرمة بالإسكندرية

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد، في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، الإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ألقى قداسته عظة القداس، التي حملت عنوان «المسيح المفرح».

يأتي هذا في إطار استمرار البابا في فترة الراحة الموصى بها من الأطباء، إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري.

شارك في الصلوات عدد الآباء الأساقفة للكنيسة، وهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.