محافظ الشرقية يشارك في مؤتمر جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية في الإطلاع على كافة الأبحاث والدراسات المتقدمة في كافة التخصصات العلمية، التي من شأنها أن تُساهم في إحداث حراك دائم في الصروح العلمية والتعليمية مما ينعكس آثارها الإيجابية على تقدم المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، لافتاً إلى أن مثل هذه المؤتمرات الطبية الهادفة تُنير لنا الطريق وترسم خريطه الأمل للنهوض بمجتمعنا صحياً ونفسياً.

انطلاق فعاليات مؤتمر جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب والذي تنظمه كلية الطب بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور وليد ندي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب الدكتور محمود مصطفى رئيس قسم جراحه المخ والأعصاب بكلية بطب الزقازيق والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية وممثلين عن وزارة الصحة والجامعات والمعاهد العلمية العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني وذلك بمبني الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق تُعد من الجامعات العريقة وتمثل بيت الخبرة للمحافظة في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها مدن المحافظة ، مثمناً دور الأستاذ الجامعي في التدريب والتأهيل والتعليم والأخذ بأحدث النظم والأساليب الداعمة للتطوير ومواكبة النظم التعليمية الجديدة لتقديم تعليم راقٍ يقدم أجيال قادرة على النهوض بالبلاد.

محافظ الشرقية: استمرار دعم مستشفيات جامعة الزقازيق

وأشار محافظ الشرقية إلى ستمرار الدعم والمساندة لمستشفيات جامعة الزقازيق لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى ، متمنياً مؤتمراً علمياً ناجحاً وحلقات نقاشية وورش عمل مثمرة والخروج بتوصيات علمية قابلة للتطبيق لتحقيق أهداف المؤتمر.

رئيس جامعة الزقازيق: سعيد بمشاركة المحافظ

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادتة لمشاركة محافظ الشرقية حضور فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب والذي يأتي استكمالًا لدوره الداعم لمنظومة القطاع الصحي بالجامعة، مشيداً بتطور القسم ومواكبته لأحدث التقنيات العالمية الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق والتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والتعليمية والمشاركة في المؤتمرات الهادفة لنقل التجارب العلمية المختلفه لتطوير منظومة العمل داخل مؤسساتنا العلمية والبحثية.

بينما قدم عميد طب الزقازيق الشكر لأعضاء قسم جراحة المخ والأعصاب على ما لمسة من طفرة حقيقة وتطور ملحوظ ينعكس على تقديم خدمة صحية أفضل للمرضى، متمنياً للمشاركين في المؤتمر الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الإستفادة للجميع.

وقال رئيس الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب إن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالة واضحة وتهدف إلى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال إعداد كوادر من الأطباء المصريين وتدريبهم على أحدث الأجهزة الطبية ومشاركتهم في ورش العمل والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة مشيراً إلى أن العالم يتقدم من حولنا وعلينا مواكبته من خلال التعاون والتنسيق بين جامعات مصر المختلفة ، مقدماً الشكر للجنة المنظمة لجهودها في تنظيم هذا المؤتمر العلمي الناجح.

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، استعرض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقازيق مجهودات القسم، وتمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب لجراحات المخ والأعصاب مماثل لمركز هارفارد الطبي ، لافتاً إلى أن أعمال التطوير بالقسم شملت قاعات التدريس ، وتوفير أماكن إنتظار لائقة وغرف عمليات مجهزة علي أعلى مستوى ، كما تم إنشاء مركز تدريب لجراحات العمود الفقري بتقنية 3D والذكاء الإصطناعي وامتدت خدمات القسم لمستشفيات بئر العبد وشرم الشيخ والعاشر من رمضان والزقازيق العام.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام رئيس جامعة الزقازيق بتكريم محافظ الشرقية بإهدائه درعاً تذكارياً تقديراً لمشاركته حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جراحة المخ والأعصاب ومجهوداته الداعمة بالقطاع الطبي بالجامعة كما تم تكريم عدد من الأساتذة المصريين والعرب والأجانب في مجال جراحة المخ والأعصاب بإهدائهم دروع تذكارية تقديراً لمشاركتهم في المؤتمر.