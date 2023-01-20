5 معلومات عن حفل العازف العالمي ريتشارد كلايدرمان بالقاهرة.. يدعم مريضات السرطان

يحيي عازف البيانو العالمي الفرنسي الأصل ريتشارد كلايدرمان الحفل الخيري السنوي، الذي يقيمه المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي BGIICC بأحد الفنادق الكبرى مساء اليوم الجمعة.

ترصد الوطن 5 معلومات عن الحفل المنتظر

- الحفل هذا العام بعنوان «الإبداع والابتكار»

- الحفل يقام بمرور 40 عامًا على حياته المهنية الهائلة.

- كما يحتفل في الحفل بمررو 25 عاما على عرض موسيقاه فى فيلم تيتانك.

- ريع الحفل تذهب أرباحه لدعم وتحسين نوعية حياة المرضى المتأثرين بمرض سرطان الثدي.

- هدف الحفل أن تكون مصر خالية من السرطان.

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو العالمى «كلايدرمان» اشتهر بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسى ريجان هذا اللقب.

الحفل فى احد الفنادق الكبرى بالقاهرة المطلقة على نهر النيل

تعد أبرز أعماله موسيقي فيلم titanic، ومقطوعة love story، والعديد من المقطوعات الفنية الأشهر على مستوى العالم، ويعد «كلايدرمان» من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 150 مليون أسطوانة.