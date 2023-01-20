محمود حميدة يعلن شعار الدورة 12 من مهرجان الأقصر: «السينما هي الخلود»

بدأ منذ قليل، مؤتمر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته الـ 12، والمقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وأعلن الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، أن الدورة الجديدة سيكون شعارها «السينما هي الخلود».

ويحضر المؤتمر الصحفي، عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة وبشري والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في محافظة الأقصر، خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل.