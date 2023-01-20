الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تذيع حوارات للنخب السياسية السودانية بداية من الغد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بداية من الغد، ولمدة 10 أيام، تذيع قناة القاهرة الإخبارية، حوارات للنخب السياسية السودانية، أجراها الإعلامي جمال عنايت من الخرطوم.

وأضاف «الطاهري» خلال منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «اللقاءات حول مستقبل العملية السياسية في السودان. كل الآراء حاضرة. القاهرة الإخبارية صوت العرب وصورتهم».