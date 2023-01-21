أميرة فتحي تحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية

حصلت الفنانة أميرة فتحي على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في تأثير الفن على المجتمع والفرد بعد بحث وعدة دراسات قامت بها وقدمتها للجامعة.

ووجهت أميرة فتحي الشكر للجامعة الأمريكية في أول تعليق لها عقب حصولها على الدكتوراه، خلال بيان صحفي، مؤكدة أنها ظلت تدرس فترة طويلة ولم تحصل على الدكتوراه بسهولة كما يظن البعض.

كما أكدت إدارة الجامعة أن أميرة فتحي هي الفنانة الثانية التي تحصل على الدكتوراه الفخرية بعد الفنان تامر حسني.

تطبيق ونشر رسالة الدكتوراه

وأكدت «أميرة» أنها تسعى لتطبيق ونشر رسالة الدكتوراه، وهي دور وتأثير الفن على المجتمع والفرد، ومن المقرر أن تقوم بذلك خلال الفترة المقبلة.

أميرة فتحي تعود للغناء

وكانت أميرة فتحي عادت للغناء من خلال أغنية «أنا مبتعوضش»، والتي طرحتها منذ فترة وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومختلف المنصات.

وتفاضل «أميرة» حاليا بين أكثر من عمل سينمائي ودرامي، ومن المقرر أن تعلن تفاصيل العمل عقب تعاقدها بشكل رسمي، كما تحضر مفاجأة لكل محبيها ستكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.