خبير زراعي: 8 ملايين طن إنتاج مصر من الطماطم

أكد المهندس وليد العزب، مدير الزراعة بشركة «هاينز»، أن إنتاج مصر من الطماطم 8 ملايين طن سنوياً، حيث تحتل المركز الخامس بعد أمريكا والصين وإسبانيا وتركيا، ويتم تصدير ما يقارب 8% من الإنتاج، بينما باقى الإنتاج للسوق المحلية، حيث تتم زراعة محصول الطماطم طوال العام، فتتم زراعة العروة الصيفية خلال شهرى 2 و3، والشتوية بمنطقة الصعيد، ابتداءً من شهر 9، نظراً لدفء المناخ هناك، وباقى أشهر العام يتم زراعتها، ولكنها ليست عالية الإنتاجية مثل العروات الأساسية.

وأوضح «العزب» أن محصول الطماطم يواجه الكثير من المشكلات، منها الأمراض الحشرية، مثل الذبابة البيضاء والتوتا والأبسلوتا «نتيجة استخدام المبيدات بشكل عشوائى طوال العام، مما يتسبّب فى وجود متبقيات فى بعض الثمار، وتنتج عنه مشكلات فى التصدير، مؤكداً ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين والالتزام بنسب التركيزات الموجودة على العبوات.