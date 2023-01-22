عاجل.. «الوزراء»: مشروع لتصنيع 250 عربة قطار سنويا في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان «الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية.. مستقبل القطارات المصرية»، سلط فيه الضوء على الشركة المستهدف أن تعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، خاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، وإنتاج 250 عربة قطار سنويا.

تحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية

وستكون شركة «نيريك» الحكومية، بحسب مركز معلومات الوزراء، حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية، وجرى تأسيسها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص، بإجمالي حجم استثمارات متوقع 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات على إجمالي مساحة 300 ألف م2 في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أنّ الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى تشمل مصنعًا لتصنيع الوحدات المتحركة الجديدة (100 وحدة/ السنة)، والمرحلة الثانية تشمل مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي (125 وحدة/ السنة)، والمرحلة الثالثة تشمل مصنع عربات القطار الكهربائي السريع (150 وحدة/ السنة).