مطرانية أكتوبر وأوسيم تتبرع بـ 3000 شجرة مثمرة لجهاز المدينة

أهدت مطرانية أكتوبر وأوسيم، برئاسة نيافة الحبر الأنبا دوماديوس، مدينة 6 أكتوبر 3000 شجرة مثمرة، في إطار توجهات جهاز المدينة بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الادارة الرشيدة والمستدامة.

وحرصًا من مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها، على المشاركة، تبرعت المطرانية بثلاثة آلاف شتلة أشجار مثمرة كدفعة أولى لتجميل مدينة 6 أكتوبر والحفاظ على المناخ، وتوجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومحمود برعي رئيس مجلس الأمناء بالشكر لنيافة الحبر الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم على دور المطرانية الملموس في تنمية مجتمع مدينة 6 أكتوبر.

الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

واتساقا مع رؤية الدولة المصرية 2030، ومشاركة مدينة السادس من أكتوبر في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأول مدينة مصرية تشارك في هذا البرنامج، والذي يهدف لجعل المدينة مستدامة من خلال وضع خطة عمل لتحسين البنية التحتية للمدينة والحفاظ على البيئة ورفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المدينة.

وتهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومكافحة الأمراض حيث أن المبادرة تعتمد على زراعة الأشجار الأكثر إعمار في الأرض ودائمة الخضرة، وقليلة الاستهلاك للمياه، ليعود ذلك على سلامة صحة أبنائنا، ولخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية.