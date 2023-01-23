روجينا بسالي تُخرج «ملك وكتابة» سادس حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»

تعاقدت المخرجة روجينا بسالي مع المنتجة مها سليم على إخراج سادس حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، والذي يعرض حاليا.

ومن المقرر أن تحمل الحكاية السادسة من العمل اسم «ملك وكتابة»، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

حكاية «ملك وكتابة»

حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتولى مهمة مدير التصوير إبراهيم بسام ومونتير وسام الليثي، وسبق أن تعاون الثلاثي في فيلم «حكاية سناء»، والذي حصد العديد من الجوائز العالمية ، فيما تتولي يارا سميح مهمة اختيار الملابس بالعمل.

معلومات عن مسلسل في كل أسبوع حكاية

مسلسل «في كل أسبوع حكاية» إنتاج مها سليم، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.