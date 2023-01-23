مدير إدارة «معلومات الداخلية»: المنظومة الشرطية تمضي في الطريق السليم

قال اللواء سامح نبيل، مدير إدارة المعلومات بإدارة الأمن، وأحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل عيد الشرطة الـ71، إنّ وزارة الداخلية تولي المعلومات أهمية خاصة، والوزارة نجحت في زرع عقيدة أمنية راسخة في ذهن كل ضابط، يتم تسليمها من جيل لآخر، ولا تنتهي وتستمر وترتفع وتزداد.

وأضاف مدير إدارة المعلومات بإدارة الأمن، خلال حديثه للتلفزيون المصري، قبيل انطلاق احتفالية عيد الشرطة، أنّ المنظومة الشرطية الحالية ناجحة جدا وقادرة على المضي على الطريق السليم، موضحا أنّ الوزارة تسهل على المواطن الخدمات السريعة والمعاملة الجيدة، ما يظهر في جميع القطاعات، فقطاع الأحوال المدنية والمرور يرسل سيارات إلى القرى لاستخراج الأوراق التي يحتاجها المواطن، وعلى مستوى حقوق الإنسان تكون معاملة نزلاء السجون آدمية، حيث أصبح اسمه نزيلا وليس مسجونا.

وتابع مدير إدارة المعلومات بإدارة الأمن، أنّ الطالب فور التحاقه بكلية الشرطة يتم تعليمه معنى كلمة وطن وبلد وأمان وفداء ومسؤولية، وهو الطالب الذي يكبر ورغبته الأولى أن يكون اسم بلده في أعلى مكان، لا يرى منزله وأولاده وأبناءه، وتتمثل رغبته في كيفية الحفاظ على وطنه، وعبر الزمن تزيد العقيدة ولا تقل، مضيفا: «ولادنا الضباط وزملائنا بيعرضوا كل يوم حياتهم للخطر، ومصر وولادها عندهم العقيدة الأمنية والتضحية من أجل بلادهم».