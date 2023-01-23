«تويتر بلو» منصة بدون إعلانات باشتراك شهري.. 8 دولارات للويب و12 للهواتف

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، تضج بالكثير من الإعلانات التي تسيطر في الكثير من الأحيان على المحتوى الذي يشاهده المستخدم، لذا قرر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إتاحة خدمته بدون إعلان نظير مقابل مادي وأطلقت منصة Twitter Blue.

وتتخذ الشركة المالكة للتطبيق، خطوات لمعالجة الإعلانات المتكررة، وفقاً لـ إيلون ماسك، مالك التطبيق، الذي أكد أن الإعلانات متكررة كثيرًا في «تويتر» وكبيرة جدًا، موضحاً أنهم يتخذوا خطوات لمعالجة كلتا المشكلتين بأن يكون هناك اشتراك مدفوع لا يعرض أي إعلانات بحسب «البوابة العربية للتقنية».

خدمة تقليل الإعلانات إلى النصف

وقدمت منصة «تويتر» خدمة في ديسمبر الماضي، بتقليل الإعلانات إلى النصف مقابل اشتراك مالي، وفي بداية هذا العام قررت أن تقدم مستوى أعلى من الخدمات مقابل اشتراك أعلى سعر، ويمكن الاشتراك في في «تويتر بلو» عن طريق الويب مقابل 8 دولارات شهريًا أو عن طريق نظام «iOS» ونظام أندرويد مقابل 11 دولارًا شهريًا.

وكانت منصة «تويتر»، تكسب ما يقرب من 90% من عائدات الإعلانات، لكن منذ استحواذ إيلون ماسك، عليها في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، فتغير الوضع وشهدت تدهوراً في نشاطها الإعلاني، فقد انسحب المعلون بسبب قلقهم من سياسة ماسك.

مشاكل تواجها «تويتر»

وكانت منصة «تويتر» تعاني من انخفاض هائل في إيراداتها في نوفمبر الماضي، إذ تعرضت لخسائر 4 ملايين دولار في اليوم، بسبب ضغط المنظمات الحقوقية على مالكي العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على «تويتر» بشكل مؤقت، وأفادت تقارير إخبارية أن المنصة ستقدم حوافز للمعلنين مقابل مساحة مجانية بقيمة 250 ألف دولار، وسوف تودع «تويتر» أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصتها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في تراجع واضح عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على تلك الإعلانات.

مقاضاة إيلون ماسك لعدم دفع إيجار أحد مقرات تويتر

ومن بين الأزمات التي تعرضت لها منصة «تويتر» مقاضاة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من مالك العقار الذي يقع به مكتب تويتر في سان فرانسيسكو لعدم دفع الإيجار، حيث يدين بمبلغ 136 ألف و250 دولارًا كإيجار للمكاتب، وتواردت أنباء عن مشكلات مماثلة لمكاتب «تويتر» في جميع أنحاء العالم لنفس الأسباب بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وقد مالك عقار «كولومبيا ريت»، شكوى في المحكمة في سان فرانسيسكو، زاعما أنه أبلغ تويتر في 16 ديسمبر أنه سيتعين عليهم إخلاء المكاتب في غضون خمسة أيام، لكنهم لم يمتثلوا، وتم تقليص المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو من أربعة طوابق إلى طابقين، وإلغاء بعض الامتيازات.