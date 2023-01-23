أرملة أحد ضباط معركة الإسماعيلية: تكريم الرئيس للأبطال ليس غريبا عليه

قالت الدكتورة ليلى تكلا، التي أطلق عليها «أم الشرطة المصرية» لدفاعها الدائم عن الأبطال من رجال الشرطة والجيش، وأرملة الدكتور عبدالكريم درويش أحد ضباط معركة الإسماعيلية الحاصل على لقب أبو الشرطة العصرية في العالم العربي، والذي يكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن اهتمام الرئيس بتكريم زوجها اليوم ليس غريبا عليه، فهو يقدر الجميع ويشجعهم ويعطي كل ذي حق حقه.

وأضافت الدكتورة ليلى تكلا، خلال تصريحات للتلفزيون المصري قبيل انطلاق حفل عيد الشرطة المصرية: «الجيش المصري عمره 7000 سنة والشرطة المصرية من أقدم أجهزة الشرطة بالعالم ولها تاريخ بالسجلات، وأنصح الناس يقروه علشان يرتبطوا بالشرطة ويساعدوها علشان لو مكانش الناس ترتبط بالشرطة وتساعدها هتكون مهمة الشرطة صعبة للغاية، والشرطة بمصر بتقوم بأمور لا تقوم بها بدول كثيرة».