رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أرملة أحد ضباط معركة الإسماعيلية: تكريم الرئيس للأبطال ليس غريبا عليه

كتب:

نرمين عفيفي
12:26 م | الإثنين 23 يناير 2023
الدكتورة ليلى تكلا

الدكتورة ليلى تكلا

قالت الدكتورة ليلى تكلا، التي أطلق عليها «أم الشرطة المصرية» لدفاعها الدائم عن الأبطال من رجال الشرطة والجيش، وأرملة الدكتور عبدالكريم درويش أحد ضباط معركة الإسماعيلية الحاصل على لقب أبو الشرطة العصرية في العالم العربي، والذي يكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن اهتمام الرئيس بتكريم زوجها اليوم ليس غريبا عليه، فهو يقدر الجميع ويشجعهم ويعطي كل ذي حق حقه.

وأضافت الدكتورة ليلى تكلا، خلال تصريحات للتلفزيون المصري قبيل انطلاق حفل عيد الشرطة المصرية: «الجيش المصري عمره 7000 سنة والشرطة المصرية من أقدم أجهزة الشرطة بالعالم ولها تاريخ بالسجلات، وأنصح الناس يقروه علشان يرتبطوا بالشرطة ويساعدوها علشان لو مكانش الناس ترتبط بالشرطة وتساعدها هتكون مهمة الشرطة صعبة للغاية، والشرطة بمصر بتقوم بأمور لا تقوم بها بدول كثيرة».

 

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة

مفتي الجمهورية يهنئ الشرطة بعيدها الـ71: ذكرى ملهمة تدعو للعمل والكفاح

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة

السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد الشرطة الـ71
بقلم نرمين عفيفي