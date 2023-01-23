مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على طريق «بسيون - شبراتنا» بالغربية «صور»

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، في انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق «بسيون - شبراتنا»، بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل ثقيل

تلقى مأمور مركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل، داخل الأراضي الزراعية، على طريق «بسيون - شبراتنا»، ما أدى إلى مصرع سائقها.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع «إسماعيل. م»، في العقد الثالث من العمر، سائق السيارة، بعدما اختلت عجلة القيادة بيده.

رفع آثار الحادث

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعةـ وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.