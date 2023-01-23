عاجل.. وفاة سامي شرف سكرتير الزعيم الراحل جمال عبدالناصر

تُوفي سامي شرف، سكرتير الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، اليوم، عن عمر ناهز 94 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، بأحد المستشفيات.

يشار إلى أنّ سامي شرف من مواليد عام 1929، بمحافظة بني سويف، وتخرج في الكلية الحربية عام 1949، ليلتحق بسلاح المدفعية، وكان قريب الصلة بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وكلّف عبدالناصر سامي شرف بإنشاء سكرتارية رئيس الجمهورية للمعلومات، وعُين مسؤولاً عنها، واستكمل في هذا العمل، حتى عُين وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية في أبريل 1970.

ورفض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر طلب سامي شرف للتقاعد، حتى أحداث 13 مايو 1971، ليُسجن فيها حتى أفرج عنه عام 1981.