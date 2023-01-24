عاجل.. مصرع مسن وحفيدته في حريق داخل محل تجاري بالمحلة

لقي شخص في العقد السادس من العمر، وحفيدته مصرعهما، إثر حريق نشب داخل محل تجاري، بمنطقة سوق اللبن، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

تلقى مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وأحمد المغاوري رئيس حى أول المحلة الكبرى، إخطاراً يفيد بنشوب حريق هائل داخل محل تجاري، بمنطقة سوق اللبن التابعة لدائرة القسم، وأسفر عن مصرع شخص مسن، وطفلة في العقد الأول من العمر.

ماس كهربائي

هرعت سيارات الحماية المدنية، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن سبب اندلاع الحريق، هو ماس كهربائي، أدى إلى مصرع شخص في العقد السادس من العمر، وحفيدته، وتبين أن النيران أتت على محتويات المحل بالكامل.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.