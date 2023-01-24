سوهاجي يقدم وجبات للمحتاجين من الفقراء والأيتام.. الفول والخبز مجانا

«هناك أشخاص اختصهم الله بحوائج الناس وخدمتهم، وفي صعيد مصر، ضرب رجل ستيني مثالا في عمل الخير وخدمة المجتمع، حيث يقدم وجبات الفول المدمس إلى المحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء يوميًا بالمجان.

وجبات مجانية للفقراء والمساكين

وقال جمال السوهاجي، 63 سنة، يقيم بمدينة سوهاج، إن فكرة توزيع الوجبات بدأت منذ شهر رمضان، حيث كان يقوم بتوزيع وجبات السحور على المحتاجين، ولم يتوقف عند هذا الشهر فقط، حيث استمر توزيع الفول بصفة مُستمرة وبشكل يومي على الفقراء مجانا، بمنطقة الشهيد بمدينة سوهاج.

وأضاف«السوهاجي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يقوم بتوزيع عشرات الوجبات من خبز وفول على المحتاجين مجانا، متابعًا أنه متواصل في دعم الفقراء والمحتاجين.

فرحة على قلوب الفقراء في سوهاج

وقال «خالد علي»، يقيم بناحية مركز سوهاج، إن مثل هذه الأعمال الخيرية تدخل الفرحة والسعادة على قلوبنا، وتشعرنا بوجود الخير والحب في الكثير من المواطنين.

ويشير خالد جمال، طالب جامعي، يقيم بشارع الشهيد، إلى أن هذا الرجل نال حب جميع منطقة الشهيد وغرب الكوبري بسوهاج، حيث يتجمع حوله العشرات من المواطنين.