وسائل إعلام هندية عن زيارة السيسي: «لقاء أعمق الحضارات الإنسانية»

وصفت وسائل إعلام هندية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نيودلهي، واختياره كـ «ضيف شرف»، خلال الاحتفال بالعيد الوطني الـ 74، بأنها تعبر عن لقاء بين «أعمق الحضارات الإنسانية»، في منطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا.

وأفردت العديد من الصحف الهندية مساحات واسعة على صفحاتها، اليوم، لمتابعة زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، «نارنديرا مودي»، للمشاركة في احتفالات «يوم الجمهورية»، على رأس ضيوف الدولة من قادة وزعماء العالم.

طابع تذكاري بمناسبة 75 عاماً من العلاقات

وذكرت صحيفة «إنديا بوست»، أن زيارة الرئيس المصري للهند تتزامن مع مرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، مشيرة إلى أن الحكومة الهندية أصدرت طابعاً تذكارياً بهذه المناسبة، كما اعتبرت أن الزيارة تفتح باب تعاون استراتيجي كبير بين الهند والعالم العربي.

ووصفت الصحيفة الهندية، واسعة الانتشار، الرئيس السيسي بأنه «قائد عسكري شجاع، أنقذ بلده من براثن قوى البغي والإرهاب، فنال بذلك ثقة ومحبة المصريين، وتقديراً من الشعوب العربية والعالم، بعدما أنقذ مصر ومحيطها العربي من مخططات نشر الفوضى».

مصر ضيف شرف «يوم الجمهورية» لأول مرة

ولفت موقع «الهند أون لاين»، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الدعوة إلى رئيس مصري، للمشاركة كضيف رئيسي في يوم الجمهورية، مشيراً إلى أن «مصر صاحبة أعمق حضارة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط، والهند صاحبة أعمق حضارة إنسانية في آسيا».

كما اعتبرت صحيفة «أوراسيا نيوز إنديا»، أن زيارة الرئيس السيسي للهند تشكل إعادة إحياء للتاريخ والماضي الطويل من التعاون والنضال المشترك بين البلدين، من أجل التنمية، مشيرةً إلى الهند ستستفيد من هذه الزيارة، من خلال توطيد علاقاتها مع مصر، أكبر وأقوى بلد عربي.

توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مصر والهند

وأشارت صحيفة «تريبيون إنديا»، إلى أنه من المتوقع أن تتضمن زيارة الرئيس السيسي للهند، على رأس وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين، توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، وأضافت أن الزيارة لا تركز فقط على التجارة والاستثمار، وإنما تمتد لتعزيز العلاقات في مجالات الدفاع والزراعة والمجال الرقمي.

وتُعد هذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس السيسي للهند، بعد الزيارة الأولى في عام 2015، للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا، تلتها زيارة دولة في عام 2016، وتكتسب الزيارة الحالية أهمية خاصة، حيث تتزامن مع مرور 75 عاماً على بدء العلاقات بين البلدين.