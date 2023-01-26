دب «كوالا» منهك يحتضن منحوتة تشبهه على جذع شجرة.. شعر قربها بالأمان

شجرة منحوت على جذعها مجسم لدب «كوالا» صغير، من قبل أحد الفنانين، اتخذها حيوان من نفس الفصيلة ملجأ له، يتردد عليها من وقت لآخر، ويحتضنها.

لفت المشهد انتباه راينر هارمان وعائلته، وظلوا يراقبون الدب عن بعد، لكنهم ذات يوم لاحظوا أنه يجلس متعبًا عند الشجرة المزروعة في الفناء الخلفي لمنزلهم في أديلايد بجنوب أستراليا، وتوجهوا إليه لمعاونته، لكنه كان خائفًا في البداية، قبل أن يقبل مساعدة الأسرة.

اعتناء الأسرة بـ«الكوالا»

حضرت العائلة لإلقاء نظرة على حيوان الكوالا، فوجدته متعباً جدا، فأعطاه «هارمان» قدرا للشرب، وربت على ظهره، حتى روي ظمأه، ثم وجد مكانا مريحا، فذهب للنوم فيه، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إيداع «الكوالا» في الحديقة

حينما أعلن عن خطة، لإنشاء حديقة «جريت كوالا» الوطنية على الساحل الشمالي الأوسط في أستراليا، في مارس الماضي، لإنقاذ الجرابيات المعرضة لخطر الإنقراض بحلول عام 2050، من المقرر أن تودع العائلة حيوان الكوالا فيه، وسوف يجرى إنفاق 80 مليون دولار، لإنشاء محمية داخل المتنزهات الوطنية القائمة وغابات الولاية بين كيمبسي وجرافتون.