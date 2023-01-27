31 يناير.. انطلاق بطولة مينا تور بنادي مدينتي للجولف بمجموع جوائز 150 ألف دولار «فيديو»

يفتتح نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة - عام 2023 باستضافة بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف «مينا تور» خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير، بمشاركة 80 لاعبا، بواقع 20 لاعباً محترفاً و60 من اللاعبين الهواة.

وتتضمن الفعاليات إقامة بطولتين، الأولى من 31 يناير إلى 2 فبراير، والثانية من 5 إلى 7 فبراير، بمجموع جوائز 75 ألف دولار لكل بطولة على حدة، وعلى هامش البطولة ينظم يوم رياضي ترفيهي في 3 فبراير، ويشهد إقامة مباراة بين المحترفين والهواة المشاركين بالبطولة.

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من جانبه قال جوش نورث، المدير العام لنادي مدينتي للجولف: «يسعدنا جميعاً استضافة فعاليات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا تور في نادي مدينتي للجولف لأول مرة، ستكون هذه تجربة مثيرة وسنعمل بجد لضمان تحقيق أهدافنا بخروج البطولة في أفضل صورة ممكنة».

نجاح نادي مدينتي للجولف في بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين

وتقام بطولة مينا تور للجولف بعد النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف في استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين «الآشيان تور» في نوفمبر 2022، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

أفضل ملعب جولف في مصر

ونال نادي مدينتي للجولف، المستضيف لفعاليات بطولة مينا تور، جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمي وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتعد ملاعب جولف مدينتي أحدث ملاعب للجولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العالم في إدارة وصيانة ملاعب الجولف وإستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الخاصة برياضة الجولف.