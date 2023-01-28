بنك أمريكي يغرم موظفيه لاستخدامهم «واتساب» في العمل.. خصم من المرتب

إساءة استخدام التطبيقات في أثناء العمل، أزمة توجه الكثير من المؤسسات، لذا اتخذ بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، قرارًا بتغريم موظفيه مليون دولار عند استعمال «واتساب»، وأقدم البنك على هذه الخطوة بهدف القضاء على إساءة استخدام التطبيق الشهير وتطبيقات أخرى.

وفي الصيف الماضي، وافق البنك على دفع 200 مليون دولار للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام الكثير لتطبيق «واتساب» لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية، وجرى سن هذه العقوبات بعد تلك الموافقة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

طريقة توقيع الغرامة

ووفقًا للقرار الجديد، سيتعرَّض المصرفيون في أي منصب للغرامات، التي تبدأ من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك، حال إذا اكتشفت الإدارة استخدامهم تطبيق واتساب في أثناء العمل، وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف، أو استرداده من الحوافز أو المكافآت التي سبق أن حصل عليها.