برازيلي يخدع الجميع بخبر وفاته.. عايز يعرف مين هيمشي في جنازته

في واقعة غريبة بالبرازيل، أراد رجل أن يعرف مدى حزن أصدقائه والمقربين منه على رحيله وكيف ستكون جنازته، ليزيف بالتازار ليموس صاحب الـ60 عامًا، موته، وأعلن وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقام جنازة مزيفة.

«ليموس» يعمل حانوتي في البرازيل

ولأن «ليموس» يعمل مُرتبًا للجنازات «حانوتي»، أثار فضوله معرفة كيف ستكون جنازته ومن سيودعه، وبدأت قصته المزيفة بأن كتب أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا كاذبًا لوفاة «ليموس»، وأرفقه بصوره له جري التقاطها من أمام مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، وحددوا وقت ومكان الجنازة، بحسب «الإمارات اليوم».

صدمة أصدقاء وأقارب ليموس بسبب الوفاة المزيفة

أحدث هذا الخبر صدمة لدى عائلة «ليموس»، وهرع أحد أبناء أخيه إلى المستشفى للسؤال عنه، لكن لم يكن لدى الموظفين أي سجل عن دخوله هناك في الأيام الماضية، وشارك أصدقائه خبر الوفاة عبر الإنترنت معبرين عن حزنهم، وحضر أصدقائه وعائلته بالكنيسة لحضور الجنازة التي نجح «ليموس» في خداعهم بها.

وفي أثناء مراسم الجنازة المزيفة، بدأ صوت «ليموس» يظهر ليروي قصة حياته، فانهار الحاضرون من البكاء واعتقدوا أنه تسجيل، إلا أن أمره انكشف مع فتحه التابوت وخروجه منه أمام الجميع، فاتهمه الحاضرون بأنه أحمق.