محكمة الأسرة تصلح بين سيدة وزوجها بعد خلاف 10 سنوات وتركه للمنزل وأطفاله

كانت عقارب الساعة تشير للساعة الـ 11 صباحا، حيث الزحام يجتاح محكمة الأسرة بإمبابة، وقفت سيدة ثلاثينية تنتظر دورها، وتمسك بيدها أطفالها الـ 3 وتنتظر لحظة حضور زوجها الخمسيني بعد تخلفه عن حضور جلسات التسوية، التي كانت تأمل أن يصلح من حاله بعدها، ويعود كما كان لمنزله وأولاده، وبعد 35 دقيقة خرجت تبشر عائلتها بالصلح.

تفاصيل الزيجة

روت الزوجة الثلاثينية لـ«الوطن»، تفاصيل ما حدث معها داخل قاعة محكمة الأسرة، قائلة إنها حكت للقاضي أن قبل 10 سنوات زوَّجها والدها من رجل يكبرها بـ 15 عاما، وأقنعها الجميع أنه مناسب لها وأنه في وظيفة ولديه شقة، وأنها ستعيش معه في نعيم لم تتخيله.

زواج 10 سنوات أنجبت منه 3 أطفال

وبعد 3 أشهر استيقظت وجدت الزوجة نفسها بين قبضة رجل لم يتقِ الله فيها، وصبرت عليه حتى يتغيَّر حاله، وتعيش معه حياة سوية وعلى مدار 10 سنوات أنجبت منه 3 أطفال، ورغم مستواه الاجتماعي إلا أنه يحرمهم من كل شيء، وكانت تتوسل إليه حتى يعاملهم برق ولين، ولكنه كان يخيب ظنها في كل شيء.

الزوج ترك المنزل

«طول الـ 10 سنين اتحملت الإهانة والذل، عشان أحافظ على البيت والأولاد، وبعد كل ده هو اللي هجرني وساب البيت وقطع علاقته مع أولاده، ولما يأست أنه يرجع، روحت لبيت أهلي، ولما طلبوا منه الطلاق أو يتكفل بمصاريف أطفاله رفض»، وفقاً لحديث الزوجة.

الصلح أمام قاضي محكمة الأسرة

وأنهت الزوجة حديثها بأنها بعد أن لجأت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وإقامة ضده دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 67451، رفض حضور جلسات التسوية ليضغط عليها، لكن بعد أن أحالت الدعوى للقاضي، تمكن من الصلح بينهم بشروطها، وتعهد بذلك في العقد، وعادت من أجل صغارها.