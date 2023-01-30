محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف النهائية لنفق سعد زغلول في بنها

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أعمال الرصف النهائية لنفق سعد زغلول من الجهتين بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، يُرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، و محمد الأشهب من مديرية الطرق

أعمال الرصف النهائية بنفق سعد زغلول ببنها

وتفقدَّ محافظ القليوبية أعمال الرصف النهائية، التي تمت بالنفق من الجهتين بمساحة 20 مترا قبل النفق و20 مترا بعد النفق، والتي تمت تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، وجاري الانتهاء من دهان جسم النفق وترميم الحوائط الجانبية للنفق، ويُعد نفق سعد زغلول من أهم المحاور المرورية ببنها، والذي يربط بين بنها والمنشية والطريق الزراعي ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

تسوية الأسفلت على جوانب الأرصفة ومدخل النفق

وشدد «الهجان»، على ضرورة تسوية الأسفلت على جوانب الأرصفة ومدخل النفق لتتناسب مع مستوى النفق، مع مراعاة نظافة مصارف الأمطار بشكل دوري؛ لمنع تراكم مياه الأمطار داخل النفق، علاوة على ضرورة إزالة ومتابعة كافة الإشغالات والباعة الجائلين قبل النفق وبعده، لسهولة تنقُـل المُشاة داخل النفق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة،

وأشار إلى أن أعمال الرصف التي تتم بمُختلف أنحاء المحافظة، لا تتوقف فقط على وضع طبقة الأسفلت، وإنما يتم تطوير الشوارع من خلال دهان البلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية، إلى جانب مراعاة الميول والمناسيب وعمل بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، فضلاً عن استبدال أعمدة الإنارة وتطوير التالف منها.