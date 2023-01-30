«المصنعين المصريين»: ضخ استثمار نقدي من جانب المستثمرين أمر وارد للغاية

انعقدت اليوم جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية بحضور عددا من الوزراء، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بارتفاع عائدات قناة السويس التي وصلت إلى 30%، وتأمل أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5 %.

إنجازات الدولة تسهم في ضخ المزيد من الاستثمار

قال هاني صقر، أمين عام جمعية صناع المصريين، إن احتمالية ضخ استثمار نقدي من جانب المستثمر المصري والأجنبي أمر وارد للغاية، نظرا إلى ارتفاع البنية الأساسية الخاصة بمجال الصناعة، بالإضافة إلى الإنجازات الرائعة التي شهدتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة.

أهمية المشروعات القومية والبنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية

وأشار صقر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن الانجازات العديدة التي حققتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، جاءت من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات القومية وامتلاك مصر بنية تحتية جيدة، مؤكدا أنه لابد من أن يكون مناخ الدولة المصرية في أفضل حالاته، وذلك لتحقيق الكثير من الإنجازات الأخرى.